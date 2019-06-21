İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü

İki ülke stratejik işbirliği toplantısı için İran Dışişleri Bakanı Zarif’in daveti üzerine dün akşam İsfahan’a gelen Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi dün yaptığı açıklamada, ‘’Cuma günü iki ülke dışişleri bakanları arasında müzakereler ve siyasi istişareler yapılacak ve daha sonra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği senedi imzalanacaktır.’’ dedi.

Musevi, iki dışişleri bakanının müzakerelerinin eksenini ikili ilişkiler, daha önce imzalanan özellikle ekonomik anlaşmaların uygulanması, bölge ve dünya’daki son gelişmelerin incelenmesi oluşturacağını söyledi.

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2012