Tahtirevançi: İran savaş peşinde değil fakat kendimizi savunuruz

Tahtirevançi yaptığı açıklamada, ‘’Biz kendimizi savunmak için Amerikan İHA’sını hedef almak zorunda kaldık’’ diyerek, uluslararası camiadan Amerika’nın bu gibi yasa dışı uygulamalarını önlemek için gereken tedbirleri almalarını istediklerini söyledi.

Konunun ciddi bir konu olduğunu ifade eden Tahtirevançi, bu olaya karşı kayıtsız kalınmayacağını ve BM çerçevesinde haklarını savunacaklarını söyledi.

Tahtirevançi, mektupta, İHA’ya yapılan tüm ikazların yer aldığını bu ikazların dikkate alınmadığı ve İHA’nın İran hava sahasına girdiğinde BM bildirgesinin 51. Maddesi gereğince İran’ın savunma hakkını kullandığın söyledi.

Tahtirevançi, bazı Amerikalı yetkililer ve bölgedeki bazı kişilerin bölgede savaş ve çatışma istediklerini belirterek, ‘’Bu kişiler bölgeyi kargaşaya sevk etmek istiyorlar fakat şunu bilmeliler ki savaş olduğunda bir tarafın zafer kazanıp bir tarafın hezimete uğrayacağı durum olmayacağı ve herkes zararlı çıkacaktır. ‘’ dedi.

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2012