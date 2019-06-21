21 Haziran 2019 - 11:48
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News Code 83363071
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Tahtirevançi: İran savaş peşinde değil fakat kendimizi savunuruz

Tahtirevançi: İran savaş peşinde değil fakat kendimizi savunuruz

New York, 21 Haziran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecis Tahtirevannçi, BM Genel Sekreterine yazdığı mektupla İran hava sahasında düşürülen Amerikan İHA’sının tam nerede hedef alındığı ile ilgili detayları verdiklerini, İran’ın savaş peşinde olmadığını fakat her saldırı karşısında kendini savunacağını ilan edildiğini söyledi.

Tahtirevançi yaptığı açıklamada, ‘’Biz kendimizi savunmak için Amerikan İHA’sını hedef almak zorunda kaldık’’ diyerek, uluslararası camiadan Amerika’nın bu gibi yasa dışı uygulamalarını önlemek için gereken tedbirleri almalarını istediklerini söyledi.

Konunun ciddi bir konu olduğunu ifade eden Tahtirevançi, bu olaya karşı kayıtsız kalınmayacağını ve BM çerçevesinde haklarını savunacaklarını söyledi.

Tahtirevançi, mektupta, İHA’ya yapılan tüm ikazların yer aldığını bu ikazların dikkate alınmadığı ve İHA’nın İran hava sahasına girdiğinde BM bildirgesinin 51. Maddesi gereğince İran’ın savunma hakkını kullandığın söyledi.

Tahtirevançi, bazı Amerikalı yetkililer ve bölgedeki bazı kişilerin bölgede savaş ve çatışma istediklerini belirterek, ‘’Bu kişiler bölgeyi kargaşaya sevk etmek istiyorlar fakat şunu bilmeliler ki savaş olduğunda bir tarafın zafer kazanıp bir tarafın hezimete uğrayacağı durum olmayacağı ve herkes zararlı çıkacaktır. ‘’ dedi.

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2012

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