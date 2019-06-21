Şemhani: İran, Trump’ı ciddiye almıyor

Şemhani, Rusya Elyom kanalına yaptığı açıklamada, ‘’Trump’ın izlediği ambargo ve ekonomik savaşın bir sonucu olmayacağını ve bu hasmane politikaların sonunda hezimete uğrayacağını söyledi.

Şemhani, ‘’Bizim 15 komşumuz, coğrafi sınırlarımız, ekonomik çevremiz ve hepsinden önemlisi her zaman sahnede olan milletimiz vardır ve bunların tamamı geçmişten olduğu gibi ambargoların hezimete uğrayacağını sağlayacaktır.’’ dedi.

Şemhani, ‘’Dünyanın mevcut şartlarında ve enerji durumunda İran’ın istikrar ve güvenliğe desteği açıktır, İran kimseye saldırmayacaktır fakat saldırıya uğradığı zaman saldırganı yaptığına pişman edecektir. ‘’ dedi.

Yabancı güçler özellikle Amerika’nın bölgedeki askeri varlığının gerginliğin ana sebebi olduğunu ifade eden Şemhani, bu konudaki en iyi örnek onların Saddam’a İran’a saldırısında verdikleri destek, kimyasal silah kullanımı ve daha sonra Amerika’nın yeşil ışığı ile Kuveyt’e saldırması olduğunu söyledi.

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2012