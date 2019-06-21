Çin: İran aleyhine baskı durdurulmalı

Lu Kang yaptığı açıklamada, ‘Çin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) taraf tüm ülkelerden anlaşmada kalmalarını ve gerginliğin arttıran uygulamalardan kaçınmalarını istiyor. ‘’ dedi.

Ülkesinin yakından İran nükleer meselesi ve ondan kaynaklı gerginlikleri takip ettiğini ifade eden Lu Kang, KOEP’inn BM tarafından onaylanan uluslararası bir senet olduğunu ve uluslararası camianin ortak menfaatlerini sağlayan KOEP’in tam ve etkili uygulanmasının İran nükleer meselesinin tek çözüm yolu olduğunu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) tarafından 15. Kez İran’ın KOEP’e bağlılığının onaylandığını ifade eden Lu Kang, İran’ın anlaşma çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini ve konuyla ilgili tüm tarafların da bundan dolayı İran’ın yasal isteklerine saygı duymaları gerektiğini ve taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Lu Kang, ülkesinin gelecek günlerde Viyana’da düzenlenecek KOEP Ortak Komisyonu toplantısına katılacağını ve komisyon üyeleri ile yakın istişarede olduğunu söyledi.

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2012