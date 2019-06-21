Zarif: Savaş peşinde değiliz fakat cesaretle kendimizi savunuruz

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, ‘’Amerika, İran aleyhine ekonomik terörizm uygulamakta, bizim aleyhimize gizli eylemler yapmakta ve şimdi de sınırlarımıza tecavüz etmekte. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Biz savaş istemiyoruz fakat cesaretle kaa, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağız.’’ dedi.

Zarif, ‘’Bu tecavüz olayını BM’ye taşıyacağız ve ABD’nin uluslararası sular hakkında yalan söylediğini göstereceğiz. ‘’ dedi.

Zarif, başka bir mesajda da Amerikan İHA’sının bazı bölümlerinin İran kara sularından toplandığını yazdı.

Zarif, ‘’Bir Amerikan İHA’sı sabah 00:14’te gizli şekilde BAE’den uçuşa geçti ve İran hava sahasına girdi. Bu İHA saat 04:05 dakikada kuzeye (25.59.43) ve doğuya (57.02.25) dereceden Mübarek dağının yanında hedef alındı. ‘’diye yazdı.

Zarif, İHA’nin hedef alındığı yerden bir bölümünün İrann kara sularından çıkarıldığını söyledi.

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2012