Uluslararası Şems Konferansında Tür katılımcılarda sunumda bulunacaklar

5. Şems Konferansını düzenleme heyet Başkanı Seyyid Mahmd Abidi yaptığı açıklamada bu konferans için İran’ın yanı sıra Türkiye ve Pakistan’dan da konuşmacılar katılacağını ve Pakistan’dan da Şehrzad Kaysar katılacağını ve bir konuşma yapacağını söyledi.

Abidi, şu ana kadar 51 bilimsel makale aldıklarını belirterek, diğer bölümlere de 486 eser alındığını bunların 45’inin müzik, 91’inin taypografi ve 350 eserin de şiir bölümü ile ilgili olduklarını söyledi.

İran’da tanınan bir bilim insanı olan Mahmut Erol Kılıç’in bazı kitapları Farsça’ya çevrilmiştir.

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2012