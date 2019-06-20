THY’nin İsfahan bürosu açıldı

İran’ın 3. Büyük kenti olan İsfahan’daki a.ılışa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve diğer yetkililer katıldı.



Açılıştan sonra THY ofisini gezen Çavuşoğlu hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle öğleden sonra geldiği İsfahan Uluslararası Havalimanı'nda Büyükelçi Derya Örs, İsfahan Valisi Abbas Rizayi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu İsfahann kentinin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonran Zarif tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katıldı.

İki Dışişleri Bakanının görüşmeleri yarın gerçekleşecektir.

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2012