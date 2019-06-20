20 Haziran 2019 - 17:14
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News Code 83362636
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Zarif: Eski kültür ve medeniyet sahibi bir ülkeyi tehdit edemezsiniz

Zarif: Eski kültür ve medeniyet sahibi bir ülkeyi tehdit edemezsiniz

İsfahan, 20 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, eski medeniyet ve kültür sahibi bir ülkenin hiçbir aman tehdit edilemeyeceğini ve bu ülkelerle saygı diliyle konuşulması gerektiğini söyledi.

Zarif, İsfahan kentinde yaptığı açıklamada, turizmin kültürlerin bir biri ile yakınlaşmasına sebep olduğunu belirterek, İsfahan gibi kentlerde İran kültürünün derinliğinin belli olduğunu ve her yabancı turiste de İranlılarla saygı dile harici kullanılmamaları gerektiğini belli ettiğini söyledi.

Turizmin İran tarihinin derinliğini yabancılara göstereceğini ifade eden Zarif, İsfahan kentinin İran kültür ve medeniyetinin simgesi olduğunu söyledi.

Yabancı turistlerin İran’ı pasaportlarında mühür ve vize olmadan ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Zarif, ‘’Dışişleri Bakanlığı uzun zamandan beri elektronik vize vermekte ve bu vizeler pasaportlarda yer almamaktadır. ‘’ dedi.

Zarif, alınan tedbirler çerçevesinde yakın zamanda tüm havaalanlarında elektronik vize verme imkanına kavuşulacağını ifade eden Zarif, ilk aşamada İmam Humeyni havaalanında bu uygulamanın başladığını söyledi.

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2012

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