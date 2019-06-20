20 Haziran 2019 - 13:59
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Riyabkov: Amerika bilinçli olarak Fars Körfezindeki durumu gerginleştiriyor

Riyabkov: Amerika bilinçli olarak Fars Körfezindeki durumu gerginleştiriyor

Moskova, 20 Haziran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Amerika’nın bilinçli bir şekilde Fars Körfezi bölgesindeki durumu gerginleştirdiğini söyledi.

Riyabkov yaptığı açıklamada, ‘’Maalesef Amerika’nın İran ile gerginlik yaratma politikasından uzaklaşmasına dair bir emare yoktur ve Amerika hela güç gösterisi yapmaya devam ediyor. ‘’ dedi.

Riyabkov, Amerika’nın Patriot ve İHA’larını Ortadoğu bölgesine göndermesi ile ilgili, ‘’Amerika güç gösterisi yapıyor ve nükleer anlaşma çerçevesinde tüm taahhütlerini yerine getiren ve hala anlaşmada kalmaya devam eden İran’a baskıya devam etmekte. ‘’ dedi.

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2012

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