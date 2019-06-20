Vervar, Ortadoğu’nun en yüksek şelalesi

İran’ın en büyük ili olan Kerman ülkenin yüzde 11’ini kaplamakta ve mevcut 7 kentinde yüzlerce tarihi ve doğal zenginlik barındırmaktadır.

Güney Barız dağlarına yer alan 175 metre yüksekliğine Vervar şelalesinin suları 3740 metrelik Alemşah dağlarından kaynaklanmaktadır.

Vervar şelalesine ulaşmak, Rusfereg köyüne gittikten sonra 10 kilometre yürüyüşle mümkün olmaktadır.

Şelalenin konumu ve ulaşımın zorluğu bölgeyi sadece doğa tutkunları ziyaretini sağlamakta ve bundan dolayı bölgenin bakirliği korunmaktadır.

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2012