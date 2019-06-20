Mogherini: Bölgenin güvenlik ve istikrarının korunmasının esas unsuru KOEP’tir

Mogherini bildiride AB’nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı korumaya vurgu yaptığını ve anlaşmanın bölgenin istikrar ve güvenliğinin esas unsuru olduğunu düşündüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Trump geçen sene Mayıs ayında KOEP’ten çekilerek İran aleyhine ambargoları başlattı.

Mogherin, Amerika temaslarda Fars Körfezindeki gerginlikler konusunda tek tutumu olduğunu ve onun da tarafların gerginliklerden kaçınılması olduğunu aktardı.

Mogherini Amerika’da, Libya, Afganistan, Venezuella, Ukrayna, Rusya ile ilişkileri NATO çerçevesinde işbirliği, savunma ve güvenlik konularında temaslarda bulundu.

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2012