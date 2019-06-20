Macronun Müşaviri İran’da temaslarda bulunuyor

Dün Tahran’a doğru yola çıkan Ben’in ziyaretinin amacı İranlı yetkililerle Tahran, Wshington arasındaki gerginliğin düşürülmesi olduğu ifade edelmektedir.

Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ‘’Biz bu konuda çabalarımızı birleştirmek istiyoruz ve bundan dolayı gerginliği azaltmaya yardımcı olan faaliyetlerimiz başlayacaktır. Henüz zaman vardır ve umarım tüm taraflar daha çok sükunet gösterir.‘’ dedi.

Emmanuel Ben daha önce İran’da büyükelçilik görevini yapmıştı ve şu an Fransa hükümetinin Ortadoğu konusundaki müşavirlerindendir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012