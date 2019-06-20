20 Haziran 2019 - 11:32
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News Code 83362170
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Macronun Müşaviri İran’da temaslarda bulunuyor

Macronun Müşaviri İran’da temaslarda bulunuyor

Tahran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannue Macron’un Müşaviri Ammanuel Ben, İran-Amerika gerginliğinin azaltılması için Tahran’da temaslarda bulunacaktır.

Dün Tahran’a doğru yola çıkan Ben’in ziyaretinin amacı İranlı yetkililerle Tahran, Wshington arasındaki gerginliğin düşürülmesi olduğu ifade edelmektedir.

Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ‘’Biz bu konuda çabalarımızı birleştirmek istiyoruz ve bundan dolayı gerginliği azaltmaya yardımcı olan faaliyetlerimiz başlayacaktır. Henüz zaman vardır ve umarım tüm taraflar daha çok sükunet gösterir.‘’ dedi.

Emmanuel Ben daha önce İran’da büyükelçilik görevini yapmıştı ve şu an Fransa hükümetinin Ortadoğu konusundaki müşavirlerindendir.

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2012

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