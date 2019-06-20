Tahrirevançi: Amerika, Afganistan’daki hezimetlerini örtbas etmek istiyor

BM Güvenlik Konseyinde Afganistan konulu toplantıda konuşan Tahtirevançi, Afganistan milletinin yıllardan beri süren işgal, tecavüz, yabancı güçlerinden varlığından ve terörden bıktığını ve barış istediğini söyledi.

Tahtirevançi, ‘’Barışın kalıcı olması için bunun Afganlar tarafından ve Afganlar için olması gerektir ve bunun anlamının da barışın dışarıdan Afganistan’a dikte edilemeyeceği ve bu ülkenin gerçek ihtiyaçları göz ardı edilerek başarılı olmayacağıdır.’’ dedi.

Tahtirevançi Afgan halkının yıllarca fedakarlığının sonucu olan kazanımlarının barış sürecinde korunması ve güçlenmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın Afganistan’a verdiği sürekli desteğe değinen Tahtirevançi, İran’ın milyonlarca Afganlıya ev sahipliği yaptığını belirterek, İran’ın Afganistan’a verdiği desteklerin devam edeceğini ve bu doğrultuda Afganistan hükümeti ile koordinasyon içinde o ülkedeki barış sürecinde faal rol almaya hazır olduğunu belirtti.

Tahtirevançi, Afganistan’dan İran üzerinden Avrupa’ya gönderilen uyuşturucu sorununa işaretle, bu konudaki yapılan yetersiz yardımlara değinerek, uluslararası camianın bu konuda yardım etmesini istedi.

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2012