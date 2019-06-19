KOEP Orta Komisyon Toplantısı Haziran’da düzenlenecektir

Musevi yaptığı açıklamada komisyonun Dışişleri Bakan Yardımcılar ve Siyasi Müdürler düzeyinde Viyana’da İran, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Cin temsilcilerinin katılımıyla düzenleneceğini söyledi.
Musevi, KOEP çerçevesinde komisyonun normal toplantılarının dönemsel olarak düzenlendiğini söyledi.
Musevi son toplantının Mart ayında düzenlendiğini söyledi.
İran, Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yılında KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini askıya aldığını bildirdi.
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2012
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