19 Haziran 2019 - 20:36
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News Code 83361594
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KOEP Orta Komisyon Toplantısı Haziran’da düzenlenecektir

KOEP Orta Komisyon Toplantısı Haziran’da düzenlenecektir

Tahran, 19 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı Ortak Komisyonunun 28 Haziran’da düzenleneceğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada komisyonun Dışişleri Bakan Yardımcılar ve Siyasi Müdürler düzeyinde Viyana’da İran, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Cin temsilcilerinin katılımıyla düzenleneceğini söyledi.

Musevi, KOEP çerçevesinde komisyonun normal toplantılarının dönemsel olarak düzenlendiğini söyledi.

Musevi son toplantının Mart ayında düzenlendiğini söyledi.

İran, Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yılında KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini askıya aldığını bildirdi.

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2012

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