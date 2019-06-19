Şemhani, Rusya, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Rusya milli güvenlik yetkilileriyle görüştü

Şemhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Hamdullah Moheb arasındaki görüşmede Afganistan’da terör olayları ile mücadele ve Milli Barış sürecinde iki ülkenin işbirliğinin artmasına vurgu yaptılar.

Görüşmede iki yetkili Afganistan’ın çeşitli bölgelerinde kalıcı güvenliğin sağlanması için o ülke silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Şemhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri Viktor Mahmutov görüşmesinde iki ülke arasında daha önce varılan güvenlik anlaşmaları gözden geçirildi ve iki ülkenin Afganistan’daki güvenliğin nasıl sağlanması yönünde fikir alışverişi yaptı.

Şemhani ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Müşaviri görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konula gündeme geldi.

Şemhani ve Rusya Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patreşov görüşmesinde Şemhani, Ufa toplantısının başarılı geçmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, iki ülkenin Suriye’deki başarılı işbirliği tecrübesine değinerek, Astana sürecinin Suriye halkının isteklerinin gerçekleşmesi için devamının gerekli olduğunu söyledi.

Yılın ikinci yarısında İran’da düzenlenecek Afganistan’da Milli Barış konulu toplantıya değinen Şemhani, bu toplantının o ülkenin kalıcı istikrarı için önemli fırsat olacağını söyledi.

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2012