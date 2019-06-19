Türkiye Dışişleri Bakanı Yarın İran’ı ziyaret edecektir

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada, bu haberi duyurarak, Çavuşoğlu’nun ikamet yerinin İsfahan olacağını bildirdi.

Musevi, ‘’Cuma günü iki ülke dışişleri bakanları arasında müzakereler ve siyasi istişareler yapılacak ve daha sonra iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği senedi imzalanacaktır.’’ dedi.

Musevi, iki dışişleri bakanının müzakerelerinin eksenini ikili ilişkiler, daha önce imzalanan özellikle ekonomik anlaşmaların uygulanması, bölge ve dünya’daki son gelişmelerin incelenmesi oluşturacağını söyledi.

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2012