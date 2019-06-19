19 Haziran 2019 - 17:36
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Çin: İran ve Çin’in normal işbirliği zedelenmemeli

Çin: İran ve Çin’in normal işbirliği zedelenmemeli

Pekin, 19 Haziran, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Çin ve İran arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, iki ülkenin özellikle ticari ve ekonomik alandaki normal ilişkilerinin zedelenmemesi gerektiğini söyledi.

Lu Kang bugün haftalık basın toplantısında Amerika’nın ambargolarına rağmen ülkesinin geçen iki ay zarfında İran’dan petrol ithalatına devam ettiğine dair soruya karşılık, ‘’Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, İran ve Çin normal bir şekilde ve ambargolara aldırmadan ekonomik ve ticari ilişkilerini koruyorlar.’’ dedi.

Çin dışişleri Bakanı Wang Yi de dün Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ile Pekin’de yaptığı basın toplantısında Amerika’nın İran aleyhindeki tek taraflı uygulanan ambargolarının mantıklı temeli olmadığını söyledi.

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2012

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