Çin: İran ve Çin’in normal işbirliği zedelenmemeli

Lu Kang bugün haftalık basın toplantısında Amerika’nın ambargolarına rağmen ülkesinin geçen iki ay zarfında İran’dan petrol ithalatına devam ettiğine dair soruya karşılık, ‘’Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, İran ve Çin normal bir şekilde ve ambargolara aldırmadan ekonomik ve ticari ilişkilerini koruyorlar.’’ dedi.

Çin dışişleri Bakanı Wang Yi de dün Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ile Pekin’de yaptığı basın toplantısında Amerika’nın İran aleyhindeki tek taraflı uygulanan ambargolarının mantıklı temeli olmadığını söyledi.

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2012