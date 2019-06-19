Abdülkerimi: Dr. Şariati modern ve geleneksel dünya arasında diyalog kurmaya çalıştı

Dr. Şeriati’nin vefat yıldönümünde Abdülkerimi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, gençlerin Dr. Şeriati’y yönelmesindeki en önemli sebebin gençlerin tarihi ve mevcut dünyayı anlama isteklerinden ve dünya ile dinleri anlatan gerçek yüzlerin peşinde olduklarından ve Şariati’nin düşünce ve teorilerinde genişlik ve asillik olduğundan dolayı olduğunu söyledi.

Şeriati’nin en önemli sorusunun gelenekle moderbnitenin akılcılığı arasındaki bağ olduğunu ifade eden Abdülkerimi, bu konunun İran toplumunun anahtar sorularından olduğunu hala sorulduğunu fakat buna bir cevap verilmediğini söyledi.

Dr. Şeriati düşüncesinin tarihi gelenekler ve modernitenin akılcılığına yaklaşmamıza yardımcı olduğunu belirten Abdükkerimi, ‘’Şeriati modernitenin akılcılığı ile yüz yüze gelmeye çalışmakta fakat bu yolda emperyalizmin mantığının esiri olmamakta veya bu yolu tanımakta Avrupa eksenli davranmamaktadır.’’ dedi.

Şeriati düşüncelerinin gelecekle bağlantılı olduğunu vurgulayan Abdülkerimi, ‘’Şeriati bizim dünümüz düşüncesinin öğreticisi değildir, onun fikirlerinde İran’ın geleceğini resm eden ufuklar vardır. ‘’ dedi.

Şeriati’nin çok boyutlu düşünür olduğunu ifade eden Abdülkerimi, kendisinin düşüncesinde tarihi ve tarih ötesi mezhep ve tarihi geleneklerin ayrımı için çalışıldığını söyledi.

Ali Şeriati 23 Kasım 1933'te İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nin Sebzevar kentinde dünyaya geldi.

Şeriati'nin babası ilerici milliyetçi bir öğretmen olan Muhammed Taki. Şeriati, eğitim yıllarında ilk kez İran'ın daha aşağı sınıflarından insanlarla tanıştı. Hem var olan fakat bilmediği yoksulluk ve zorluklarla hem de Batı felsefi ve siyasi düşüncesiyle tanışması bu dönemde gerçekleşti.

Lisansını İran'da bitirdikten sonra, Paris Üniversitesi'nde doktorasına başladı. Burada, 1964 yılında Sayfuddin'den "Belh'in Faziletleri Tarihi" isimli bir el yazmasının notlandırılmış Farsça çevirisini yaparak Edebiyat dalında doktor oldu. Daha sonra İran'a döndü, fakat şah yönetimi tarafından Fransa'dayken devleti yıkıcı siyasi aktivitelerde bulunduğu iddiasıyla suçlayarak tutukladı. Daha sonra 1965'te serbest bırakıldı ve Meşhed Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı.

Dersleri kısa sürede farklı toplumun farklı kesimlerinden öğrenciler tarafından beğenildi ve popülerleşti. Bunun sonucu yönetim Üniversite'yi zorlayarak onun eğitim vermesini engelledi. Bunun üzerine Şeriati, Tahran'a giderek Hüseyniye-i İrşad Enstitüsü'nde ders vermeye başladı.

Şeriati'nin büyük bir popüleriteye ulaşan dersleri, yine toplumun her kesiminden öğrencileri etkilemeyi başardı.

Dine Karşı Din , Hacc, Bir Kez Daha Ebu Zer, Medeniyet ve Modernizm, Muhammed Kimdir, Sanat, Öze Dönüş, Toplumbilim Üzerine gibi biirçok eseri bulunan Ali Şeriati'nin eserlerinin neredeyse tümü de Türkçe'ye çevrildi.

19 Haziran 1977 tarihinde İngiltere'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Şeriati'nin ölümü için çeşitli şüpheler mevcut.

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2012