İran-Azerbaycan gümrükleri arasında e-TIR projesi faaliyete başladı

deneme aşamasında olan bu projenin açılış törenine katılan İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, 'Uluslararası ticaretin 20 bin milyar dolara çıkması, sınırların önemini gözler önüne sermektedir. Çin, Hindistan, Azerbaycan ve İran gibi ülkeler eşsiz coğrafi konumları nedeniyle bu fırsatı değerlendirmeliler' dedi.

İran ve Azerbaycan'ın kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarında yer almaları nedeniyle olağanüstü bir konumda olduklarının altını çizen Mireşrefi, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini kaydetti.

Dünya genelinde e-TIR uygulamasının ikincisi olarak faaliyete başlayan İran-Azerbaycan gümrükleri e-TIR projesinin Gürcistan'a da ulaşacağını bildiren İranlı yetkili, iki ülkenin dil, etnik ve kültür ortakları nedeniyle ekonomik ilişkilerinin üst düzeye çıkması gerektiğini bildirdi.

Azerbaycan Gümrük Başkanı Sefer Mehdiyev de bu törende yaptığı açıklamada, 'İran-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi, bu sınırın e-TIR'la donatılmasına zemin sağladı. Son yıllarda iki ülke ilişkilerinin gelişmesi, ticari ilişkileri iyi yönde etkilemiştir' dedi.