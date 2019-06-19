ABD'nin İran'a karşı yaptırımları, insanlığa karşı bir suçtur

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Onlar bazı kritik sanayimize karşı yaptırım uygulasalar, buna yaptırım diyebiliriz. Ancak halkın hayatı, gıda ve ihtiyaçlarının yaptırıma tabi tutulmasının adı 'insanlığa karşı suç ve ekonomik terör'dür' ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın ABD tarafından açıkça ihlal edildiğini ve diğer üyelerin bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini vurgulayan Ruhani, 'Nükleer anlaşmanın temeli, İran'ın dünya ile ekonomik ilişkileri ve UAEK'nın denetimleri, karşı tarafın ciddi darbelerine maruz kalmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ve İran'da yaşanana geçen haftaki olayların öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya Başbakanı Abe'nin Tahran ziyaretine ve iki bölgesel konferansa değinerek, 'Geçen hafta Japonya Başbakanı ile iki, bölgesel ve uluslararası konularda çok değerli ve yararlı müzakerele imza attık. Ayrıca ŞİÖ ve CICA toplantılarının Kırgızistan ve Tacisikitan'da düzenlenmesine tanık oldukç. Bu toplantıda yaptığımız ziyaretlerde İran'ın mantığı açıkça belirtildi' diye konuştu.

ABD'nin İran'ı izole etmeye ve İranofobi ateşinin fitilini çekmeye çalıştığına dikkati çeken Ruhani, 'ABD taahhütlerini yerine getirmeyerek hiçbir bedel ödememek istemektedir. Ancak bütün bunlara rağmen taahhütlerini çiğnemesinden dolayı ağır bedeller ödemekte ve bir iki küçük ülke dışında İran'ın sabır ve ahlakını inkar eden bir ülke yoktur' ifadesine yer verdi.

Ruhani sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Herkes İran'ın stratejik sabır ve mantığa sahip olduğunu, kararlarının uluslararası yasalara uygun olarak yapıldığını ve nükleer anlaşma taahhütlerinin bir kısmını durdurmasının bu anlaşmanın 26. ve 36. bentleri uyarınca olduğunu bilmektedir'.