Afganistan Komşuları 2. Güvenlik Toplantısı, İran'ın evsahipliğinde düzenlenecek

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik Konferansı sırasında yapılan Afganistan Komşuları 1. Güvenlik Toplantısı'na katılan ülkeler, Afganistan'da milli barış ve istikrara vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Oramiral Ali Şemhani, Afganistan'da siyasi ayrılmaların kaygı verici boyut kazandığını belirterek, komşu ülkelerin Afganistan'da yasal zeminlerin güçlenmesi konusunda işbirliği yapmaları gerektiğini açıkladı.

Rusya Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de toplantıda yaptığı açıklamada, Afganistan'da tüm taraflarla grupların barış ve istikrarın sağlanması adına bir araya gelmeleri ve katılımı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.