İran, 2019 Dünay Çim Kayağı Kupası'na evsahipliği yapacak

Dünya Kayak Federasyonu'nun planlamalarına göre İran, 20-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Dünya Çim Kayağı Kupası'na evsahipliği yapacak.

2019 Dünya Çim Kayağı Kupası, Kadın ve erkek spocuların katılımıyla 21 Yaş Altı ve 23 Yaş Üstü kategorilerinde 20-26 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Dizin Kayak Merkezi'nde düzenlenecektir.

Çim Kayağı, vücudun adelelerini çalıştıran ve kayma zevki veren bu spor dalı araştırmaya dayalı çabalarla ortaya çıkmış bir kayak türüdür.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi 3 teleferik, 2 telesiej ve bir teleskiyle İran ve Ortadoğu’nun en donanımlı kayak merkezidir.

2650-3600 metre aralığında bir yüksekliğe sahip Dizin kayak merkezinde kayak yapmak için en uygun zaman, Kasım ayının sonlarından başlayarak Mayıs ayının sonlarına doğru aralığında yer alan süredir. Uluslararası Dizin Kayak Merkezi’nde 2 otel, 19 kır evi ve 5 restoran turistlere hizmet vermektedir.

Soğuk havaların etki olması ve kar yağışının başlaması ile her yıl Dizin’de ulusal ve uluslararası birçok spor etkinliği düzenlenmektedir. Ayrıca Dizin’de çim kayağı da yapılabilir.

Çim kayağı için en uygun zaman ise 5 Haziran-5 Eylül tarihleri arasıdır ve kar yağmadığı takdirde Ekim ayına kadar bile çim kayağı yapmak mümkündür.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi, Asya kıtasının genelinde alp disiplini, snowboard ve free style kategorileri dahil tüm kayak sporlarının yapılabildiği tek kayak merkezidir.

Uluslararası Dizin Kayak Merkezi, kışın güneşli günlerin bolluğu ve yazın güzel bir hava koşulları, yeterli tesisler ve iyi ulaşım ile Ortadoğu’nun hem yazın ve hem kışın en güzel turistik köylerinden biri sayılmaktadır.

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