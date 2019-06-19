İran-Türkiye kültürel bağlarını pekiştirmek istiyoruz

İRNA Türkçe'ye özel mülakat veren Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Cem Sevindik, Yunus Emre Enstitüsü olarak İran-Türkiye ilişkilerinde bir köprü görevi üstlendiklerini, hem Türkiye hem de İran için çalıştıklarını, Türkiye'nin medeniyet birikimini, dili, kültürü ve sanatını tanıtmak ve Türkiye'nin kültürel diplomasi vizyonuna katkıda bulunmak için çaba gösterdiklerini kaydederek, 'Ancak aynı zamanda iki ülke arasında kültür vasıtasıyla gönül köprüleri, dostluk köprüleri kurmayı hedefliyoruz ve inşallah iki ülke arasındaki kültür alışverişini her gün daha da artırmak için iki ülke olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

2012 yılından itibaren İran'ın başkenti Tahran'da faaliyete başladıklarını belirten Sevindik, Tahran dışında da bazı resmi programlara katıldıklarını, Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak sergi, konferans, film gösterimi, atölye çalışmaları, sanat kursları gibi faaliyetleri öncelik verdiklerini 2012'den bu yana Tahran'da 8729 kişinin Türkçe eğitim kurslarına katıldığını ve Türkçe öğretimi konusunda 6 sertifika verdiklerini açıkladı.

Bu coğrafyada İran ve Türkiye'nin yüzyıllardır dost ve kardeş olarak yaşadıklarını ve yaşamaya devam edeceklerini bildiren Sevindik, 'Yüzyıllardır beraberce dost ve kardeş olarak yaşamanın bir etkisi olarak, iki ülkenin üniversitelerinde tabii olarak diller öğretilmektedir. Biz de Yunus Emre Enstitüsü ve aynı zamanda Türkiye'deki üniversiteler olarak, çeşitli faaliyetlerle bu eğitime katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin özellikle Farsça'ya büyük bir önem verdiğinin altını çizen Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Cem Sevindik, 15'in üzerinde üniversitede Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün bulunduğunu, bunlar arasında 6 tanesinin aktif olarak eğitime devam ettiğini, İstanbul, Ankara, Erzurum Atatürk, Selçuk ve Mardin Artuklu üniversitelerinde Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün bulunduğunu, Kırıkkale Üniversitesi'nde ise Farsça Mütercim Tercümanlık bölümünün öğrenci aldığını dile getirdi.

İran'da Urmiye ve Allame Tabatabyi üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün bulunduğuna dikkati çeken Sevindik, 'Türkiye Tahran Büyükelçisi Sayın Derya Örs'ün katkısıyla Tahran Üniversitesi'nde de bu bölümün açılmasını ümit ederiz' diye konuştu.

Sayın Derya Örs'ün İran'a gelmesinden sonra enstitü olarak faaliyetlerinin hız kazandığına değinen Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Sevindik, 'Kültür alışverişi, iki ülke arasındaki dostluğu ve kardeşliğinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sayın Büyükelçimiz de özellikle iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin en iyi şekilde geliştirebilmek adına yaptığımız ve yapacağımız kültür sanat faaliyetlerine büyük derecede destek vermektedir. Yani aslında biz ismimizin Türk Kültür Merkezi olmasına rağmen hem Türkiye hem İran için çalışmaktayız' açıklamasını yaptı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak, faaliyetlerinden birinin Türkoloji projesi olduğunu açıklayan Türkiye kültür temsilcisi Sevindik, üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile Yunus Emre Enstitüsü arasında bir Türkoloji protokolü imzalanması durumunda, Yunus Emre Enstitüsü olarak, ilgili üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne en iyi şekilde desteği verebileceklerini vurguladı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyenlerin gelip kültür sanat faaliyetlerine katılabileceği bir kültür merkezi olduğunu söyleyen Sevindik, büyükelçilikte Türkçe öğretiminin mümkün olmadığı nedeniyle Türkçe öğretiminin Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldığını, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde Kültür ve Turizm Tanıtma Müşavirliği'nin de daha çok turizm faaliyetlerine yoğunlaştığını kaydetti.

**İRNA Türkçe bölümünden memnunuz

İRNA Haber Ajansı'nın Türkçe yayın yapan bölümünden memnuniyet duyduklarını da ifade eden Tahran Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Sevindik, İRNA Haber Ajansı'nın başta kültür olmak üzere iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına doğru bir yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.