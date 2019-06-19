ABD'nin İran aleyhindeki delilleri kuşku uyandırıcı

Tas Haber Ajansı'na konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin iddia ettiği İran'ın Umman Denizi'ndeki petrol tankerleri patlamalarına karıştığına dair delil ve fotoğrafların Rusya'nın elinde bulunmadığını, ABD'nin delillerinin belirsiz olarak kısa bir film ve birkaç fotoğraftan oluştuğunu ve bunun da ABD müttefikleri arasında bile kuşku uyandırıcı olduğunun altını çizdi.

Bu olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasından yana olduklarını ve İran'ın da başından beri olayın araştırılmasını istedğine değinen lavrov, 'Elbette durum tehlikeli bir yönde ilerliyor olabilir, durum endişe vericidir, ancak şu anda herhangi bir olumsuz öngörüde bulunmamalıyız' ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Tüm tarafların sabırlı olması ve Batı'nın geçmişte birçok defa kullandığı mantık çerçevesinde aşırı eylemlerden kaçınması gerekmektedir'.

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