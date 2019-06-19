İran-ABD arasında askeri savaş çıkmayacak

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Temsilcileri Toplantısı sırasında İRNA ve İran Radyo Televizyon Kurumu'na özel açıklamalarda bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Oramiral Ali Şemhani, 'İran'a karşı yürütülen propagandalara rağmen, bir savaş çıkmayacaktır ve çıkması için de bir neden mevcut değildir. Ayrıca diğer ülkeleri suçlamak, ABD yetkililerinin rutin yöntemlerine dönüşmüş ve onlar bu yolla diğer ülkelere baskı uygulamak istiyor' ifadesini kullandı.

Halihazırda Washington yönetiminin iran halkına karşı ekonomik bir savaş yürüttüklerinin altını çizen İranlı üst düzey yetkili, 'Onlar bu tür eylemlerle İran halkına diz çöktürmeyi sansa da İran halkının onlara karşı direndiğini gördüler' değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani 'İran halkı Allah'ın yardımıyla ABD yaptırımlarını bir kez daha fırsata çevirmeyi başaracaktır' diye ekledi.