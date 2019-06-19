İran'dan ABD'ye Suriye'de yasa dışı varlığına son verme çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'İran, Astana Süreci'nin diğer garantörleri ile birlikte Suriye devletinin BM Güvenlik Konseyi'nce belirlenen teröristlerle mücadele hakkını desteklemeye devam ediyor' dedi.

ABD'nin uluslararası kuralları ve özellikle hümaniter haklarını çiğnemesini şiddetle kınayan Taht-ı Revançı, ABD'ye Suriye'den çekilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin geleceğini belirleme hakkının sadece Suriyelilere ait olduğunu dile getiren İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, 'Birçok sivili rehin tutan dünyanın en tehlikeli terör örgütleri ile mücadele zorunludur' diye ekledi.