19 Haziran 2019 - 10:10
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News Code 83360326
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İran'dan ABD'ye Suriye'de yasa dışı varlığına son verme çağrısı

İran'dan ABD'ye Suriye'de yasa dışı varlığına son verme çağrısı

New York, 19 Haziran, IRNA- İran'ın BM Daimi Tesmilcisi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak, ABD'ye bu ülkede yasa dışı varlığına son vermesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'İran, Astana Süreci'nin diğer garantörleri ile birlikte Suriye devletinin BM Güvenlik Konseyi'nce belirlenen teröristlerle mücadele hakkını desteklemeye devam ediyor' dedi.

ABD'nin uluslararası kuralları ve özellikle hümaniter haklarını çiğnemesini şiddetle kınayan Taht-ı Revançı, ABD'ye Suriye'den çekilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin geleceğini belirleme hakkının sadece Suriyelilere ait olduğunu dile getiren İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, 'Birçok sivili rehin tutan dünyanın en tehlikeli terör örgütleri ile mücadele zorunludur' diye ekledi.

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