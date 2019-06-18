Erdebil ili yılda 800 bin turisti ağırlamakta

Erdebil ili Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Erdebil’de düzenlenen ikinci ECO Sağlık Turizmi Toplantısında yaptığı açıklamada, Erdebil’i ziyaret eden turistlerin çoğunun Azerbaycan vatandaşlarından oluştuğunu ve bu turistlerin sağlık, ticari veya ziyaret maksadı ile Erdebil’i ziyaret ettiklerini söyledi.

Erdebil ilinin turizm ve el sanatları bakımından İran’ın önce gelen illerinden oduğunu ifade eden Nedayi, son yıllarda Erdebil’de turizmin gelişmesi için çeşitli faaliyetler yaşandığını söyledi.

Erdebil’de bulunan 150’yı aşkın şifalı sıcak suların sağlık turizmin gelişmesi için çok önemli potansiyel oluşturduğunu ifade eden Nedayi, ildeki sıcak su tesislerinin yabancı misafirler için cazibe kaynağı olduğunu söyledi.

Erdebil’de ECO üyesi ülkelerin katılımıyla 3 gün süre ile düzenlenen Sağlık Turizmi Toplantısına 150 yerli ve yabancı misafir katılmaktadır.

İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmi alanında tanıtımının sağlanması hedeflenen toplantı 3 gün süre ile Mohaggeg Erdebili üniversitesinde devam edecektir.

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2012