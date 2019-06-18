18 Haziran 2019 - 21:07
Journalist ID: 1217
News Code 83359956
0 Persons

Erdebil ili yılda 800 bin turisti ağırlamakta

Erdebil ili yılda 800 bin turisti ağırlamakta

Erdebil, 18 Haziran, IRNA- İran’ın Kuzey Batısında bulunan Erdebil ilini her sene 800 bin turist ziyaret etmektedir.

Erdebil ili Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Erdebil’de düzenlenen ikinci ECO Sağlık Turizmi Toplantısında yaptığı açıklamada, Erdebil’i ziyaret eden turistlerin çoğunun Azerbaycan vatandaşlarından oluştuğunu ve bu turistlerin sağlık, ticari veya ziyaret maksadı ile Erdebil’i ziyaret ettiklerini söyledi.

Erdebil ilinin turizm ve el sanatları bakımından İran’ın önce gelen illerinden oduğunu ifade eden Nedayi, son yıllarda Erdebil’de turizmin gelişmesi için çeşitli faaliyetler yaşandığını söyledi.

Erdebil’de bulunan 150’yı aşkın şifalı sıcak suların sağlık turizmin gelişmesi için çok önemli potansiyel oluşturduğunu ifade eden Nedayi, ildeki sıcak su tesislerinin yabancı misafirler için cazibe kaynağı olduğunu söyledi.

Erdebil’de ECO üyesi ülkelerin katılımıyla 3 gün süre ile düzenlenen  Sağlık Turizmi Toplantısına 150 yerli ve yabancı misafir katılmaktadır.

İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmi alanında tanıtımının sağlanması hedeflenen toplantı 3 gün süre ile Mohaggeg Erdebili üniversitesinde devam edecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 8 =