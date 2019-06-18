Irak Parlamento heyeti, Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Görüşmede iki ülkenin derin ve köklü ilişkileri, iki ülke arasında özellikle ekonomik alandaki ekonomik ilişkiler ve iki ülkenin karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştırması için sağladığı kolaylıklar gündeme geldi.

İki ülkenin zor zamanlarda karşılıklı olarak bir birine verdiği destekler ve iki ülke işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarına katkısı ve bölgedeki son durum Zarif ve Irak Parlamento heyeti ile yapılan görüşmenin diğer konularıydı.

El Hedad ve yanındaki heyet bugün İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezeşkiyan ile de görüştü.

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2012