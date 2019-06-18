18 Haziran 2019 - 20:45
Journalist ID: 1217
News Code 83359944
0 Persons

Irak Parlamento heyeti, Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Irak Parlamento heyeti, Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Tahran, 18 Haziran, IRNA- Irak Meclis Başkan Yardımcısı Halil Elhadad başkanlığındaki Irak Parlamento heyeti İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüştüler.

Görüşmede iki ülkenin derin ve köklü ilişkileri, iki ülke arasında özellikle ekonomik alandaki ekonomik ilişkiler ve iki ülkenin karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştırması için sağladığı kolaylıklar gündeme geldi.

İki ülkenin zor zamanlarda karşılıklı olarak bir birine verdiği destekler ve iki ülke işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarına katkısı ve bölgedeki son durum Zarif ve Irak Parlamento heyeti ile yapılan görüşmenin diğer konularıydı.

El Hedad ve yanındaki heyet bugün İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezeşkiyan ile de görüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 2 =