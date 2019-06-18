İran asıllı uzmanlar tarafından Türkiye’de özel hastalıkların ilaçları üretilmekte

Cinna Gen İlaç firması Genel Müdürü Ferhat Farşi, İran Haber Şebekesine yaptığı açıklamada, bu ilaçların ilk kez Türkiye’de üretildiğini belirterek, İran’ın son 25 yılda bilim temelli ilaçlar alanında gösterdiği ilerlemelerle birlikte bu firmanın 8 İranlı uzman tarafından İran ürünlerinin ihracatı için faaliyete başladığını söyledi.

Farşi, firmanın üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğini ve Türkiye piyasasına ilaç teminin yanında 20 ülkeye daha ihracat gerçekleştireceğini söyledi.

CinnaGen İlaç’ın 7500 m2 kapalı alana sahip modern üretim tesisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) yer almaktadır.

Türkiye’de bir ilke imza atarak firma; ana hücre bankasından itibaren biyoteknolojik ilaç üretimi gerçekleştirerek kanser, multiple skleroz (MS), kan hastalıkları, romatizma ve metabolik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üretmeye başlayarak Türkiye’de ilk monoklonal antikor (mAb) ve yetim ilaçların üreticisi olmayı hedeflemektedir.

Firmanın tesisinin açılışından dolayı İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs Twitter hesaplarından tebrik mesajları yayınladılar.

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2012