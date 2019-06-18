ECO Ticaret Odası Başkanı: İran aleyhine ambargolara karşıyız

Kula, İran’ın Erdebil kentinde düzenlenen ikinci Sağlık Turizmi Toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın büyük kapasitelere sahip olduğunu ve 2021 yılında ECO’ya ev sahipliği yapacağını belirterek, ülkelerin ambargolar yerine işbirliği yönünde adım atmaları gerektiğini söyledi.

Toplantıya Gürcistan, Umman, Amerika, Kanada, Yunanistan’dan da katılımcılar olduğunu belirterek Kula, bu toplantının İran ve Erdebil ilinin uluslararası toplantıların düzenlenmesinde nedenli başarılı olduklarının ispatı olduğunu söyledi.

ECO’nin zengin kültürüne rağmen sağlık alanında bugüne kadar çok başarılı davranmadığını ifade eden Kula, bu alanda planlamalar yapılıp planlar uygulanmasına rağmen başarılı olunmadığını söyledi.

Kula, sağlık turizmine destek, çalışma modellerinin oluşması ve telif hakları tanımının ECO’nun önemli sorunlarından olduğunu ifade ederek, bu toplantıda bu hususların incelenme fırsatı olacağını söyledi.

ECO’nun üye ülkelerin işbirliğinin artması için önemli kaynak olduğunu ifade eden Kula, Özbekistan’da icra komiteleri toplantılarını düzenleyeceklerini ve 2020 yılında da Türkmenistan ve Özbekistan’da önemli toplantılar düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye dahil ECO ülkeleri Sağlık Turizmi Toplantısı Erdebil kentinde düzenleniyor. 3 gün sürecek toplantıya 150 yerli ve yabancı misafir katılmaktadır.

İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmi alanında tanıtımının sağlanması hedeflenen toplantı 3 gün süre ile Mohaggeg Erdebili üniversitesinde devam edecektir.

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2012