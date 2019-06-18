Çavuşoğlu, İran’ı ziyaret edecektir

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in daveti üzerine 20 Haziran’da İsfahan’ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu iki ülkenin ilk Ortak Ekonomik Komisyonu oturumu için İsfahan’ı ziyaret edecektir.

Ziyaretle ilgili daha fazla detay bildirilmemiştir.

İran ve Türkiye’nin ilişkileri tüm alanlarda gelişmekte ve iki ülke ekonomik hacmini iki ülke Cumhurbaşkanının anlaştığı düzeye ulaştırmak için çalışmaktadır.

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2012