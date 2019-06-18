Pakistan, İran ile ticareti geliştirmek istiyor

İslami Şura Meclisi İran-Pakistan Dostluk Grubu üyeleri ile görüşen Davut, ülkesinin her zaman İran ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İki ülke ticaret hacminin memnuniyet verici olmadığını ifade eden Davut, sorunlara rağmen ticari ilişkilerin artması gerektiğini söyledi.

İki ülkenin 2006 yılında Tercihli Ticaret Anlaşması imzaladıklarını fakat bu anlaşmanın fazla uygulanmadığını ifade eden Davut, anlaşmanın faal şekilde uygulanmasının iki ülke yararına olacağını söyledi.

Dostluk grubu başkanı Ahmet Amirabadi Farahani de İran’ın tüm alanlarda Pakistan ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

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2012