Sağlık turizmi için, İran’a gelenlerin sayısı 10 kat artmıştır

Erdebil’de düzenlenen ECO üyesi ülkelerin Sağlık Turizmi Toplantısının açılışında konuşan Harirçi, İran’a yılda yaklaşık 300 bin kişinin sağlık turizmi çerçevesinde ziyaret ettiğini ve buradan elde edilen gelir miktarının 1.2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Irak, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan vatandaşlarının İran’ı tercih eden ülkeler olduğunu ifade eden Harirçi, hedeflerinin İran’ı bölgenin sağlık turizmi merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Gelecek 20 yıllık hedef vizyonunda 20 milyon turistin öngörüldüğünü ifade eden Harirçi, bu rakamın büyük kısmını sağlık Turizmine kaydırmak istediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre İran’ın sağlık alanına yatırım yapan ülkeler sıralamasında 30. Sırada yer aldığını ifade eden Harirçi, İran’da erkeklerin ortalama ömrünün 75.5 ve kadınların da 79.5 olduğunu söyledi.

Türkiye dahil ECO ülkeleri Sağlık Turizmi Toplantısı Erdebil kentinde düzenleniyor. 3 gün sürecek toplantıya 150 yerli ve yabancı misafir katılmaktadır.

İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmi alanında tanıtımının sağlanması hedeflenen toplantı 3 gün süre ile Mohaggeg Erdebili üniversitesinde devam edecektir.

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2012