Denizli: Geçen sezon Traktörsazi’ye gelmek istiyordum

Dün gece Tebriz’e gelen Denizli, bu sene Traktörsazi antrenörlüğünü üstlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek takımının başarısı için tüm tecrübesinden yararlanacağını söyledi.

Daha önce 3 sene Tahran’da yaşadığını belirten Denizli, ‘’İran halkı ile birlikte yaşamaktan iyi tecrübelerim vardır ve İran futbolunu tanımam, Tebriz’de de güzel günlerimiz olacağını sağlayacaktır. ‘’ dedi.

Denizli dün gece binlerce taraftarın Tebriz havaalanındaki sevinç gösterisinin eşliğinde İran’a geldi.

Denizli daha önce İran’ın Pas ve Perspolis takımları ile çalışmalarda bulunmuştu.

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2012