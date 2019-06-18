İran'ın Yezd ili Zerdüştilere evsahipliği yapıyor

Çekçek Tapınağ, Yezd iline bağlı Erdekan ilçesinin 43 km doğusunda bulunan, dünyanın en önemli Zerdüşti tapınaklarından biridir.

Zerdüştilerin Yezd ilinde çok sayıda tapınağı var. Bunları tamamı onlar için önemlidir, ancak Çekçek Tapınağı coğrafi konumu ile daha fazla tanınmaktadır. Her yıl sadece Zerdüştiler değil aynı zamanda Müslüman turistler de buraya uğrar.

14-18 Haziran'da, Zerdüştiler özel olarak bu yerde toplanırlar. Zerdüştiler farklı şehirlerden, illerden ve ülkelerden gelip dua eder.

Mağaranın girişine benzeyen bu tapınağın içinde eski bir çınar ağacının gövdesi bulunur. Tapınağın zemini mermer kaplıdır, tavandan su damlar ve bu, türbenin isminin sebebi olabilir.

Tapınakta birkaç mum yanıyor, aroma lambaları (tütsü) ve kutsal ağaç yakmak için de bir yer var.

Her yıl dünyanın dört bir yanından Zerdüştiler bu yerde bir araya gelerek dua eder.

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