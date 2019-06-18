ABD diğer ülkelerin kimlik ve ulusal egemenliğini hedef almıştır

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Oramiral Ali Şmhani, 'Bugün güvenlik tehditlerinin içeriği ve biçimi değişmiş ve maalesef yeni tehditlerin hızla yayılmasına tanık olmaktayız' diye konuştu.

ABD tarafından diğer ülkelerin milli güvenlik, istikrar ve kalkınmalarının tehdit altına alındığına işaret eden Oramial Şemhani, bu ülkenin bu politikalarına karşı koymak için şu önerilerde bulundu:

1- Dünya ekonomisinin doların hegemonyasından kurtulması ve ABD'nin egemenliği dılında bir dünya parasal ve banka sisteminin oluşturulması.

2- Uluslararası barış ve istikrarın sağlanması yönünde ABD'nin müdahale ve zorbalıklarına karşı direnmek.

3- ABD'nin diğer ülkelere karşı uyguladığı yaptırımları resmiyete tanımamak ve bunlara karşı mücadele etmek.

4- Yeni güvenlik sorunları ve tehditleri ile karşılaşan ülkelere ortak destekte bulunmak.