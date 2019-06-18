İran 6 şatranççı ile Batı Asya Satranç Şampiyonasına katılacak

Batı Asya Strançı Şampiyonası 19-27 Haziran tarihleri arasında Ürdün'de düzenlenecektir.
Batı Asya erkekler ve kadınlar kategorisinde şampiyon olacaklar, Rusya'da düzenlenecek 2019 Dünya Satranç Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
İhsan Kaymakamı, Ariyen Gulami, Emirrıza Purramazanali, Sara Hadem, Mobina Alinesep ve Anuşa Mehdiyan, Batı Asya turnuvasına katılacak İranlı satranççılardır.
Daha önce Perham Maksudlu, Seyyid Muhammed Emin Tabatabayi ve Alirıza Firuzca 2019 Dünya Satranç Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.
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