Türkiye'nin katılımıyla ECO 2. Sağlık Turizmi Toplantısı Erdebil'de başladı

150 yerli ve yabancı katılımcının katılımıyla Erdebil'de başlayan ECO 2. Sağlık Turizmi Toplantısı'nda İran ve Erdebil ilinin ekonomik ve turistik potansiyelleri tanıtılacak. Toplantının odak noktası sağlık turizmi üzerindedir.

3 gün sürece ECO 2. Sağlık Turizmi Toplantısı'nda sağlık turizmi sektöründen çok sayıda uzman, görüş sahibi, sorumlu ve yatırımcı konuşmacı veya katılımcı olarak faaliyet gösterecek.

ECO'nun İranlı Genel Sekreteri Muhammedrıza Kerbasi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toplantının İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmindeki konumu ve gücünün tanıtılması için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini dile getirdi.

İran'ın sağlık ve tedavi hizmetlerinde ön sıralarda olduğunu kaydeden, 'Bölgede hizmet kalitesi ve rekabet bakımından öncüyüz' dedi.