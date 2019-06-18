İran'la ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

İran-Rusya 15. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katılmak için İsfahan'a glen Rusya Enerji Bakanı Novak, 'Eminim ki bu toplantının tarihi İsfahan kentinden düzenlenmesi, İran-Rusya ortak kültürel işbirliğini derinleştirecek' dedi.

Novak, İran-Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı İran Enerji Bakanı ile İsfahan Valisi'ne bu toplantıya evsahipliği yaptığı için teşekkür etti.

İran ve Rusya Enerji Bakanları ile İran-Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı ile üyeleri Pazartesi akşamı İsfahan'a geldiler.

15. Ekonomi Ortak Komisyonu Toplantısı üyeleri İsfahan Valisi Abbas Rızayi ve başka yetkililer tarafından karşılandı.

İran-Rusya 15. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı Kapanış Töreni bugün İran ve Rusya Enerji Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek.

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