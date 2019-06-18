Dünya Olimpiyat Sporcuları Derneği'nden İranlı kadın sporcuya onur ödülü

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonalarında özel kazanım ve başarılar elde edenlere Dünya Olimpiyat Sporcuları Dernepş onur ödülü vermektedir.

Zehra Nimeti 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan ilk İranlı kadın olarak tarihe geçmiştir. Nimeti ayrıca 2012 Olimpiyatlarında rikro kategorisinde ilk İranlı kadın sporcu olarak altın madalya kazandı.

Nimeti daha önce İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı'na da üyeydi, ancak 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye üzerinde spor faaliyetlerine devam ediyor.