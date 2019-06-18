18 Haziran 2019 - 11:52
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Dünya Olimpiyat Sporcuları Derneği'nden İranlı kadın sporcuya onur ödülü

Dünya Olimpiyat Sporcuları Derneği'nden İranlı kadın sporcuya onur ödülü

Tahran, 18 Haziran, IRNA- Dünya Olimpiyat Sporcuları Derneği, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya elde eden İranlı engelli kadın sporcu Zehra Nimeti'ye onur ödülü verdi.

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden  yapılan açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonalarında özel kazanım ve başarılar elde edenlere Dünya Olimpiyat Sporcuları Dernepş onur ödülü vermektedir.

Zehra Nimeti 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan ilk İranlı kadın olarak tarihe geçmiştir. Nimeti ayrıca 2012 Olimpiyatlarında rikro kategorisinde ilk İranlı kadın sporcu olarak altın madalya kazandı.

Nimeti daha önce İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı'na da üyeydi, ancak 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye üzerinde spor faaliyetlerine devam ediyor.

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