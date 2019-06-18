Nükleer anlaşmanın korunması, İran nükleer programının tek çözüm yoludur

Pekin'de Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muyalli'le görüşmesinin ardından yerli ve yabancılarla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Yi, 'Nükleer anlaşmanın korunması, İran nükleer programı meselesinin tek mantıklı ve uygulanabilir çözüm yoludur. Çin'e göre bu uluslararası anlşama tam olarka korunmalıdır' dedi.

UAEK'nin İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını onayladığının altını çizen Çinli yetkili, 'Çin sürekli İran'dan bu anlaşmaya bağlı kalmasını istemiştir. Diğer üyelerden de anlaşmaya bağlı kalarak İran'ın bu anlaşmanın ekonomik avantajlarından yararlanmasına fırsat sunmaları gerektiğine inanıyoruz' değelendirmesinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ve Çin'e terörle mücadelede oynadıkları rolden dolatyı teşekkürlerini sunarak Çin'i Suriye imarında yatırım yapmaya çağırdı.