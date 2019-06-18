İran Erkekler Kılıç Milli Takımı, Asya Eskrim Şampiyonası'nda ikinci oldu

13 Haziran'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan Asya Eskrim Şampiyonası'nda İran'dan 7 erkek ve 10 kadın eskrimci katıldı.

17 Haziran'da kılıç kategorisinde takım maçları düzenlendi. Mucatab Abedini, Ali Pakdamen, Muhammed Rehberi ve Muhammed Furuhi'den oluşan İran Erkekler Kılıç Milli Takımı, Suudi Arabistan, Tayland ve Çin'e karşı galip geldikten sonra finalde Güney Kore karşısında yenilerek gümüş madalya kazandı. İran'ın ardından Japonya, Çin ve Viyetnam yer aldı.

Teklerde de Muctaba Abedini kılıç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı.