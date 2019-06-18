İran kıymetli ve dekoratif taş ihracatı 350 milyon dolara ulaştı

İrna'ya konuşan İran Taş Derneği Başkan Yardımcısı Malik Rahmeti, 'İran'ın yıllık kıymetli ve dekoratif taş üretim miktarı 13 milyon tona ulaşmış ve bu bağlamda dünyada ilk 5 sırada yer alıyor' dedi.

İran'da kıymetli ve dekoratif taş madenlerinin 2 bin civarında olduğunu ve bunlardan 1200'ünün aktif olduğunu dile getiren Rahmeti, ülke madenlerinin üretim kapasitesinin yıllık 30 milyon ton civarında olduğunu ve 380 bin kişiye istihdam imkanı sağlayabileceğini belirtti.

Geçen yıl dolar kurunun artmasının ihracatçılara petrol dışı ihracatı artırma fırsatı verdiğine dikkati çeken Rahmeti, İran'ın dünya genelinde maden sanayi alanında ilk 10 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

Ülkede kıymetli ve dekoratif taşların kapasitesinin yıllık 180 milyon metreküp olduğunu kaydeden Rahmeti, ihracat kapasitesinin 40-50 milyon metreküp olduğunu ve bundan 11 milyon metreküp iharact yapıldığını sözlerine ekledi.