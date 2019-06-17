Denizli, Tebriz’e geldi

Denizli’yi, uluslararası Şehit Medeni Tebriz havaalanında Traktörsazi’nin binlerce taraftarı karşıladı.

Denizli yarın Traktörsazi yetkilileri ile görüştükten sonra takımın başına geçecektir.

Traktörsani yetkilileri Denizli’yi karşılaşma töreninin farklı zamanda yapılacağını ilan etmesine rağmen binlerce taraftar Denizli’yi karşılamak için havaalanında hazır bulundu.

Traktörsazi bu sezon İran Süper Ligini 5. Sırada tamamladı.

Denizli daha önce İran’ın Pas ve Perspolis takımları ile de çalışmıştı ve İran’da çok sevilen bir kişidir.

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2012