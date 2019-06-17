Türkiye’nin katılımıyla ECO Sağlık Turizmi Toplantısı Erdebil’de düzenleniyor

3 gün sürecek toplantıya katılan 150 yerli ve yabancı misafir, bugün Erdebil kentine geldi.

İran ve Erdebil ilinin sağlık turizmi alanında tanıtımının sağlanması hedeflenen toplantı 3 gün süre ile Mohaggeg Erdebili üniversitesinde düzenlenecektir.

ECO Genel Sekreteri Mohammadreza Kerbası IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın sağlık hizmetlerinde kalite ve rekabet gücü bakımından bölgenin en iyisi konumunda olduğunu ifade ederek, toplantıda İran ve Erdebil’in sağlık turizminin yanında diğer turizm alanlarının da tanıtımının sağlanacağını söyledi.

İran Stratejik Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri Emin Hagiget yaptığı açıklamada, tüm ambargolara rağmen İran’ın turizmle kalıcı ekonomik gelişme sağlayabileceğini belirtti.

Üç günlük toplantıda üniversite hocası, yetkili ve yatırımcılardan 30 kişinin konuşmaları olacağı bildirilmektedir.

Toplantıda Erdebil ilinin turizm, sanayi, tarım, sağlık özellikle sağlık turizmi alanlarındaki kapasiteleri tanıtılarak, bu alanlardaki yatırım paketleri yerli ve yabancı katılımcılara anlatılacaktır.

Erdebil ili 118 sıcak su çeşmesi ile İran’ın sağlık turizminin önce gelen merkezlerinin başındadır.

Yılda Azerbaycan Cumhuriyetinden bir milyon kişi Erdebil’de sağlık hizmetlerinden yararlanmak için bu ili ziyaret etmektedir.

Erdebil ili ortak dil ve coğrafi yakınlıkla Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları için hem turizm hem sağlık turizmi alanında cazip merkezlerden biridir.

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2012