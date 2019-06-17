Zülfikari: Dünya ülkeleri mültecilerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeliler

İslamabad’da, Afganistan, İran, Pakistan ve BM tarafından düzenlenen Afgann mültecilerin durumunun incelenmesi toplantısına katılan Zülfikari, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran ve Pakistan’ub 40 seneden beri Afganlı mültecilerin yükünü taşıdıklarını fakat mültecilerin hedefinde olan ülkelerin ciddi bir şekilde mültecilere verilen hizmetlerin yükünü taşımalarının zamanı geldiğini söyledi.

Dörtlü toplantının 2012 yılında başladığını ve bu seneki toplantıda 7 yıllık bir rapor sunulduğunu ifade eden Zülfikari, İran’daki mültecilere verilen hizmetlerin yüzde 7’sinden azının diğer ülkeler tarafından karşılandığını ve Avrupa ülkelerinin bu husustaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Zülfikari, Afganistan hükümetine mültecilerin geri dönmesi için yardım edilmesi ve Afganistan hükümetinin de bu yardımlara dayalı mülteciler için teşvik paketleri hazırlaması gerektiğini belirtti.

İran’daki Afgan mültecilerden 25 binin üniversite mezunu olduğunu ifade eden Zülfikari, Afganistan hükümetinden bu kişilerin dönüp ülkelerinin imarında rol almaları için alt yapı hazırlamalarını istediklerini söyledi.

İran’daki yasa dışı mülteci sayısının 800 bin olduğunu ifade eden Zülfikari, Afganistan yönetiminden bu kişilere pasaport verilmesini ve bunların daha sonra vize ile İran’a giriş yapmalarını istediklerini söyledi.

Zülfikari yasa dışı mültecilerin 130 bin çocuğunun İran eğitim kurumlarında tahsil gördüklerini söyledi.

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2012