Pakistan Meclis Başkanı: Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi istikrarsızlığa sebep olmakta

İran Parlamento heyeti ile görüşen Kayser, Pakistan’ın İran ile yakın ilişkilere özellikler parlamentolar arası ilişkilere özel önem verdiğini söyledi.

İslami Şura Meclisindeki İran-Pakistan Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Emirabadi Farahani de bölgenin bazı ülkelerinin aksine İran’ın gerginlik peşinde olmadığını fakat ilkelerinden de vazgeçmediğini söyledi.

Farahani iki ülke arasındaki ortak noktalara değinerek, ilişkilerin gelişmesinin bir gereklilik olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına değinen Farahani, ambargoların maksadının İran’ı baskılamak olduğunu fakat İran milletinin ilkelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

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2012