17 Haziran 2019 - 21:08
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News Code 83358198
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Şemhani: CIA’nın en önemli siber şebekelerinde biri İran eli ile çökertildi

Şemhani: CIA’nın en önemli siber şebekelerinde biri İran eli ile çökertildi

Tahran, 17 Haziran, IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, CIA’nin en önemli siber casusluk şebekelerinin birinin İran tarafından çökertildiğini belirterek, bu şebekenin çökertilmesi ile Amerika’nın hedef ülkelerindeki CIA’nın operasyonel kapasitesinin çökertildiğini söyledi.

Rusya’da düzenlenecek bir toplantıya katılmadan önce açıklamada bulunan Şemhani, siber saldırıların aslında askeri saldırıların farklı yönü olduğu ve Amerika’nın yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı şekilde bunu yaptığı ve bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya’da geçen sene düzenlenen 9. Uluslararası Yüksel Güvenlik Toplantısında ana konulardan birinin siber tehditler ve bunları terörizmin gelişmesi ve ülkelerin bu hususta işbirliğini oluşturduğunu söyledi.

Şemhani, Bolton’un son zamanlarda Amerika’nın diğer ülkelere siber saldırıları yönündeki itirafına değinerek, bu itirafın aslında devlet terörizmine itiraf olduğunu söyledi.

Amerika’nın siber saldırılarının eskiden yapıldığını ifade eden Şemhani, Amerika’nın bu saldırıları ekonomik ve istihbarat savaşı ile birlikte İran ve diğer ülkeler aleyhine düzenlediklerini söyledi.

Şemhani, bu geniş kapsamlı operasyonun yakın zamanda medya ile paylaşılacağını söyledi.

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2012

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