Mogherini: İran, KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlıdır

Mogherini, AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AB’nın İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltma yönündeki istemi ile ilgili karara varmadan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) raporunu bekleyeceğini söyledi.

Mogherini, AB’nin bildirilerle karar almadığını ve değerlendirmelerinin UAEK raporlarına dayalı olduğunu belirterek, İran’ın şu ana kadar taahhütlerine bağlı olduğu ve bunun devam etmesini umduklarını söyledi.

Mogherini, konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi bugün yaptığı açıklamada, 'İran'ın 3.7 oranında uranyum zenginleştirme üretimi 4 kat artmış ve 300 kilogram sınırını geçmek için geri sayım başlamıştır' dedi.

Kemalvendi, 'Önümüzdeki 10 gün içinde 300 kilogram uranyum üretimi sınırını aşacağız' ifadesini kullandı.

İran’ın KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltması yönünde verdiği süreye değinen Kemalvendi, 'AB için hala fırsat vardır, ancak daha fazla fırsat istiyorlarsa, bunun kendi üzerlerine düşen taahhütlerini yerine getirmeyecekleri veya getiremeyecekleri anlamına gelmediğini bilmeliler' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'nın 26. ve 36. Maddeleri uyarınca taahhütlerini azalttığının altını çizen Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, İran'ın taleplerinin dikkate alınmaması durumunda bir sonraki adım olarak 3.7 oranında uranyum zenginleştirme sınırını geçeceği uyarısında bulundu.

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2012