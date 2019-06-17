Musevi: Arabistan’ın İran aleyhindeki ithamları, geçmişin yanlış yolunun devamıdır

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Arabistan bölgedeki parametrelerden doğru algıya sahip olmayarak, askeri yöntemlere dayanarak, kriz ve gerginlik yaratma ile halkının ve bölge ülkelerin servetini yabancıların ceplerine dökmektedir. ‘’ dedi.

Musevi, Arabistan’ın bölgeye savaş ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen yolundan vazgeçmesini ve güven arttırıcı adımlarla bölgesel gergiliklerin azaltılması ve diyaloga dayalı bir yol izlemesini temenni etti .

Musevi, İran’ın bu yöntemden memnuniyet duyacağını söyledi.

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2012