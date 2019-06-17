17 Haziran 2019 - 21:04
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News Code 83358195
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Musevi: Arabistan’ın İran aleyhindeki ithamları, geçmişin yanlış yolunun devamıdır

Musevi: Arabistan’ın İran aleyhindeki ithamları, geçmişin yanlış yolunun devamıdır

Tahran, 17 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Arabistan yönetiminin İran aleyhine ithamlarının geçmişin yanlış yolunun devamı ve Arabistan’ın politikalarından dolayı bölgede yaratılan sorunlardan kaçışa yönelik olduğunu söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Arabistan bölgedeki parametrelerden doğru algıya sahip olmayarak, askeri yöntemlere dayanarak, kriz ve gerginlik yaratma ile halkının ve bölge ülkelerin servetini yabancıların ceplerine dökmektedir. ‘’ dedi.

Musevi, Arabistan’ın bölgeye savaş ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen yolundan vazgeçmesini ve güven arttırıcı adımlarla bölgesel gergiliklerin azaltılması ve diyaloga dayalı bir yol izlemesini temenni etti .

Musevi, İran’ın bu yöntemden memnuniyet duyacağını söyledi.

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2012

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